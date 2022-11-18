وكيل وزارة الخارجية الإيطالية يشارك في حوار المنامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، جورجيو سيلّي “بدأ اليوم زيارة إلى مملكة البحرين، بمناسبة انعقاد حوار المنامة، وهو منتدى رفيع المستوى للحوار حول قضايا متعلقة بالأمن في الخليج والشرق الأوسط في نسخته الثامنة عشرة”.

وأفادت مذكرة لوزارة الخارجية بأن موضوع حوار المنامة لهذا العام هو “القواعد والمنافسة في الشرق الأوسط”، وهو “موضوع الساعة في لحظة تاريخية يتعرض فيها النظام الدولي باستمرار للتهديد بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات الإقليمية الأخرى”.

وأشارت إلى أن وكيل وزارة الخارجية سيجري على هامش زيارته للمنامة، محادثات ثنائية حيث سيلتقي الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في مملكة البحرين، ووزير الدولة في الخارجية الألمانية توبياس ليندنر.