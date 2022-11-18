روسيا: اتفاق مع قطر بمواصلة التنسيق لضمان توازن واستقرار سوق الغاز العالمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس فلاديمير بوتين وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووفق المذكرة الصادرة الجمعة، “ناقش الزعيمان قضايا التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، كمواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة في الاستثمار والبنية التحتية. وأعادا التأكيد على الاهتمام المشترك بمواصلة التنسيق الوثيق في قطاع الطاقة لضمان التوازن والاستقرار اللازمين في سوق الغاز العالمية، من بين أمور أخرى”.

كما “تقدم الرئيس بوتين بالتهنئة أمير قطر على انطلاق المونديال في بلاده يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر وتمنى للمنتخب القطري أداءً ناجحاً. وشكر تميم بن حمد آل ثاني الجانب الروسي على مشاركته الفعالة لتجربته في إقامة كأس العالم لكرة القدم” الأخيرة

واتفق الزعيمان على الإبقاء على الاتصالات على مختلف المستويات، حسب المذكرة الروسية