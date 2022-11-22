إينيل الإيطالية ترمي إلى ضمان النمو والمتانة المالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تهدف مجموعة (إينيل) الإيطالية للطاقة إلى ضمان النمو والمتانة المالية من خلال الجمع بين معدل نمو سنوي مركب (Cagr) لصافي الربح العادي بنسبة 10-13٪ مع نسبة دين صافٍ بنسبة 28٪.

وتوقعت الشركة في خطة 2023-25​​، التي يقدمها رئيسها التنفيذي فرانشيسكو ستاراتشي اليوم للمجتمع المالي، أنه “اعتبارًا من عام 2023، سنحاول أيضاً الحفاظ على توزيعات الأرباح لكل سهم بقيمة 0.43 يورو، في الفترة من 2023 إلى 2025، بعد أن كانت بسعر 0.40 يورو في عام 2022”.

وورد في النص أنه “يجب النظر إلى وثيقة نهج الأمان (DPS) في عامي 2024 و2025، على اعتبار أنها حد أدنى مستدام”.