حزب الرابطة الإيطالي يعلن وفاة زعيمه السابق روبرتو ماروني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أعلنت مصادر من حزب الرابطة الإيطالي وفاة زعيمه السابق روبرتو ماروني هذا الصباح، عن عمر ناهز الـ67 عامًا.

وقال بيان للحزب الثلاثاء، إن “ماروني وُلد في مدينة فاريزي في 15 مارس 1955، وقد كان مريضاً منذ بعض الوقت، كرس حياته كلها للسياسة، إذ كان السكرتير الفيدرالي للحزب من 2012 إلى 2013، شغل منصب وزير الداخلية في حكومتي برلسكوني الأولى والرابعة، مما جعله أول سياسي لا ينتمي إلى الديمقراطيين المسيحيين، يشغل هذا المنصب في التاريخ الجمهوري”.

كما شغل ماروني منصب وزير العمل والسياسات الاجتماعية في حكومتي برلسكوني الثانية والثالثة، فضلا عن شغل منصب رئيس مقاطعة لومباردية (شمال) من 2013 إلى 2018، خلفًا لفورميغوني.