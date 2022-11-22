سالفيني: ماروني رابطيّ دائماً وإلى الأبد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، نعياً لسلفه روبرتو ماروني، إنه كان “سكرتيراً عظيماً، وزيراً فائقاً، حاكماً ممتازاً، رابطيّاً دائماً وإلى الأبد، ارقد بسلام يا روبرتو”.

وأضاف سالفيني في تصريحات متلفزة، الثلاثاء، “ليس هذا هو السبيل الأفضل لبدء النهار. لكن أفكاري وصلواتي تتجه نحو من كان أمينا لحزب الرابطة من قبلي. لا أعرف كيف هو الطقس في ميلانو، السماء في روما رمادية والأمطار تهطل بغزارة. هذا اليوم بدأ بأسوأ طريقة ممكنة”، فنبأ وفاة ماروني أعاد أقدامي على الأرض وجعلني أعطي البعد الصحيح للأمور البشرية”.

وبالإشارة إلى الجدل الأخير التي ثار مع روبرتو ماروني، ذكر وزير البنية التحتية والنقل، أن “النقاش في السياسة، في الأسرة وبين الأصدقاء أمر قائم، وهو صائب، ينطوي على تقديم النصح بما يمكن أن يفعله المرء بشكل جيد، وما هو الخطأ وأسلوب عمل ما هو أفضل”.

واسترسل: “لكن الرابطة مجتمع، يمكن أن تكون لديك فكرة مختلفة عن كثيرين آخرين، لكن عندما تمضي 10، 20 أو 30 عامًا مع العائلة نفسها، حينئذ لا يمكنك الشجار بعد، ولا يمكنك الشعور بالحنق تجاه أي فرد منها”.