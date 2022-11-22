تاياني: المهمة مع كروزيتّو في كوسوفو سعي لتخفيف التوترات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن “المهمة المشتركة التي أقوم بها اليوم مع وزير الدفاع غويدو كروزيتّو في صربيا وكوسوفو، هي سعي للعمل على تخفيف التوترات بين البلدين”.

وكتب الوزير تاياني على منصة (تويتر) الثلاثاء، بعد وصوله إلى بلغراد قبيل التوقف في بريشتينا، إن المهمة تأتي أيضاً “بسبب وجود وحدتنا العسكرية”، في كوسوفو. واختتم مبيناً أن “إيطاليا تريد أن تكون بطلة السلام في منطقة غرب البلقان أيضاً”.

هذا وقد انتهى اللقاء بين وزيري الدفاع والخارجية، كروزيتّو وتاياني مع رئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش، بعد ساعة. كما شارك في الاجتماع الذي انعقد في قصر صربيا، أحد مقري الرئاسة، وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الصربي إيفيكا داتشيتش ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ميلوس فوتشيفيتش.