تاياني: المبادرات أحادية الجانب لا تصلح حلاً وسطاً لخلاف صربيا مع كوسوفو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بلغراد ـ أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن الاقتناع بأن “المبادرات الأحادية الجانب لا تفيد في التوصل إلى حل وسط أو اتفاق في منطقة معقدة”، تعليقا على الخلاف حول لوحات تسجيل المركبات بين صربيا وكوسوفو.

وقال الوزير تاياني خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الإيطالية في بلغراد، الثلاثاء، بعد اختتام لقاء قصر صربيا مع الرئيس ألكسندر فوتشيتش: “نريد استئناف الحوار واللقاء. ليس الأمر متروكًا لنا لتقديم مقترحات بشأن لوحات التسجيل، بل ما علينا كإيطاليين، التأكد من لعب دور صانعي السلام، أبطال إيجابيون يفعلون كل شيء لتخفيف التوتر على الحدود بين صربيا وكوسوفو”.

وذكر نائب رئيس الوزراء، أن “الزيارة التي نظمناها هنا ليست عرضية، إنها علامة على أن إيطاليا تريد أن تكون رائدة في البلقان، ترمي إلى تبني دور قيادي، أن تكون حاملة سلام والالتزام في المنطقة بأكملها، انطلاقا قدرتها على نشر عدد كبير من عسكرييها، لا على الحدود بين صربيا وكوسوفو فقط”.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “الاجتماع مع الرئيس فوتشيتش كان إيجابيا للغاية وتم التأكيد مجددا على التزام إيطاليا، وقد تناولنا قضايا ذات أهمية كبيرة كالتوتر في شمال كوسوفو. وسنكون بعد ظهر اليوم في بريشتينا لدعوة كوسوفو إلى عدم تبني مبادرات أحادية الجانب”، وقد “أكد الرئيس فوتشيتش تفضيله طريق الحوار”.

وخلص نائب رئيس الوزراء إلى القول: “لقد تحدثنا أيضاً عن إمكانية عقد اجتماع متعدد الأطراف بين ممثلي دول البلقان، والذي من الممكن أن ننظمه في روما”.