ميلوني: وجدت تجاوبا من السيسي بشأن قضيتي ريجيني وجورج زكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أنها لمست “تجاوبا” من جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما في شرم الشيخ على هامش أعمال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول التغير المناخي (COP27) ، وذلك ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء بشأن قضيتي جوليو ريجيني، الذي قتل في القاهرة أوائل عام 2016، والناشط الحقوقي باتريك جورج زكي.

وأضافت ميلوني “دعونا نرى كيف ستسير الأمور في الأسابيع القليلة المقبلة، لكنني لا أريد الخوض في الكثير من التفاصيل”.

وقد انتقدت إيطاليا إغلاق السلطات القضائية المصرية لملف مقتل ريجيني بحجة عدم معرفة الفاعل، بينما تتهم النيابة العامة في روما أربعة ضباط أمن مصريين بالضلوع في الجريمة.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أفادت بعد اجتماع شرم الشيخ بأن ميلوني والسيسي استعرضا موضوعات تشمل “إمدادات الطاقة والموارد المتجددة وتغير المناخ والهجرة”، كما كان “فرصة لرئيسة الوزراء ميلوني لطرح موضوع احترام حقوق الإنسان والتأكيد على اهتمام إيطاليا الشديد بقضيتي جوليو ريجيني وباتريك زكي”.