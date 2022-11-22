تاياني: صربيا مستعدة للحوار لوقف ضغط الهجرة على حدودنا الشرقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بلغراد ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني: “لقد طرحنا مشكلة طريق البلقان بأكمله، وذكّرنا بأهمية التأشيرات التي تمنحها صربيا للمواطنين غير الأوروبيين لوقف تنقل هؤلاء الأشخاص، وبالتالي تخفيف الضغط على الحدود الشرقية الإيطالية”.

وأضاف الوزير تاياني في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الإيطالية في بلغراد، الثلاثاء، بعد اختتام لقاء قصر صربيا مع الرئيس ألكسندر فوتشيتش، أن “صربيا حريصة على التعاون معنا لمعالجة قضية ملحة كهذه بشكل متزايد”.

وذكر نائب رئيس الوزراء، أن “مجيئنا إلى هنا لا يرتبط بالقيام بزيارة مجاملة”، بل “إنها خطوة أولى في استراتيجية إيطالية جديدة لتأكيد الحضور في منطقة البلقان”، حيث “نريد أن نكون أبطالًا للموقف هناك”.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “اليوم، مع حضور وزير الدفاع، أردنا أن نقول إن إيطاليا حاضرة، ومن الآن فصاعدًا ستكون هناك محاولة من جانبنا لجعل منطقة البلقان تنمو، ولمواصلة الحوار مع الدول المرشحة لتكون جزءًا من الاتحاد الأوروبي”.