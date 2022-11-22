بلينكن: الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- شدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن اليوم الثلاثاء على أن “الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في طموحنا المشترك لمستقبل أفضل”.

جاء ذلك في رسالة تهنئة للبنان بمناسبة عيد استقلاله الـ79 والذي يتزامن مع أزمة اقتصادية هي الاسواء في تاريخه، إضافة إلى الفراغ السياسي بسبب فشل البرلمان في التوافق على رئيس جديد.

وقال بلينكن “بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأخلص تمنياتي للشعب اللبناني بعيد استقلاله”، حسبما نقلت عنه وزارة الخارجية الامريكية

وأضاف “يشتهر اللبنانيون بثقافتهم الغنية والديناميكية، ونحن نعترف بالقدرة على الصمود التي أظهروها خلال الـ 79 عامًا الماضية في مواجهة سلسلة من التحديات الخطيرة”.