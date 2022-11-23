الاتحاد الأوروبي: إدانة بأشد العبارات للهجمات الإرهابية في القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “الإدانة بأشد العبارات للهجمات الإرهابية الأخيرة في القدس”، حيث “أسفر انفجاران عند مدخل القدس ومفرق راموت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد من الأشخاص”.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو، في مذكرة بعد ظهر الاربعاء “نعرب عن أعمق تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وأشار ستانو إلى أن “الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق من التصعيد الخطير للعنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”، مؤكدا أن التكتل الأوروبي الموحد “يبقى ملتزما بحزم بمنع الإرهاب ومكافحته”.