برلماني أوروبي: الهجرة ليست مشكلة إيطالية بل أوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ أعرب عن برلماني أوروبي الاقتناع بأن “من الواضح” أن عمليات إنزال المهاجرين غير النظاميين على السواحل الإيطالية، “مشكلة أوروبية وليست إيطالية، ولهذا السبب هناك حاجة ماسة للتضامن” من جانب الدول الأوروبية الأخرى.

ومتحدثًا خلال الجلسة العامة للبرلمان في ستراسبورغ، الأربعاء، قال زعيم كتلة الحزب الشعبي في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر (ألمانيا)، إن “الصحف مليئة بالمقالات حول الأزمة التي اندلعت بين إيطاليا وفرنسا على خلفية قضية سفينة (أوشن فايكينغ) التابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية”.

وأشار فيبر إلى أن “الحقيقة تكمن في أن لدينا وعود من جانب فرنسا وألمانيا لإعادة توطين 8 آلاف مهاجر”، لكن “حتى الآن لم يتحقق منها سوى توزيع 117 شخص فقط”. واختتم ملفتاً إلى أن “هذا هو التضامن الأوروبي اليوم”.