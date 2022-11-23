وزير إيطالي: مزيد من مصادر الطاقة المتجددة والقضاء على الفحم والنفط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير إيطالي على الحاجة إلى “خطة وطنية كبيرة” من أجل “رفع مستوى إنتاج الطاقات المتجددة: الكهرومائية، الحرارية الأرضية، الكهروضوئية والرياح”، أما من ناحية الطاقة النووية، فـ”الاندماج النووي هو هدفنا النهائي، ويجب التخلي عن الوقود الأحفوري بدءًا من الفحم”.

وفي خطابه أمام الجمعية الوطنية الـ39 للرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية (ANCI) المقامة في معرض بيرغامو حتى 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جِلبيرتو بيكيتّو، إنه “إذا اضطررت بحلول عام 2023 إلى التوقيع على قانون سياسة شراء الفحم، فسيكون ذلك بالنسبة لي شخصياً ولنا جميعًا بمثابة طعنة”.

وأضاف الوزير بيكيتّو، أنه “لذلك، فإلى جانب تنمية مصادر الطاقة المتجددة، يجب علينا وضع حد لاستخدام الفحم والنفط”، مبيناً أن “الغاز المتبقي لدينا، سينخفض استخدامه ​​مع نمو مصادر الطاقة المتجددة”. واختتم بالقول: “سنفعل ذلك بأسرع وقت ممكن، لكن لا يمكننا الاستغناء عنه حالياً”، في إشارة إلى الغاز دائماً.