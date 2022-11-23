سيناتور إيطالي: شكراً لفيبر على كلماته الواضحة بشأن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال سيناتور إيطالي: “شكراً لزعيم كتلة الحزب الشعبي في البرلمان الأوروبي، (مانفريد) فيبر على كلماته الواضحة بشأن الهجرة”.

وأكد نائب رئيس مجلس الشيوخ، ماوريتسيو غاسباري (حزب فورتسا إيتاليا)، أن “من يدخل إلى أوروبا أمر ينبغي أن تقرره دولها وليس المافيا”، مبيناً أنه “بوضوح مماثل، قال فيبر إن أوروبا لم تف بوعودها التي قطعتها لإيطاليا”.

وأردف: “شكراً لك يا فيبر لتكرار الحقيقة وللتفسير الواضح للطلبات التي وردت من إيطاليا، من حكومتنا الجديدة، وبالطبع، من حزب (فورتسا إيتاليا) أيضاً”. لقد “طالبنا بمشاركة حقيقية من جانب الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لم يحدث بعد”، بينما “كان زعيم الحزب الشعبي الأوروبي واضحاً وحازماً تجاه بلده ألمانيا”.

وأضاف غاسباري: “نحن على حق، ويجب أن نحظى بالدعم. نطلب تحديد إطار الخطة الأوروبية التي تم الإعلان عنها في الأيام الأخيرة بأسرع وقت ممكن، فيبدو أن صرخة الإنذار التي أطلقتها إيطاليا قد سُمعت أخيراً”. واختتم بالقول، إن “حزب (فورتسا إيتاليا) سيعمل على جميع المستويات الوطنية والدولية لتحقيق تحوّل حقيقي”.