عمدة بوتسالّو: القمة الوزارية الأوروبية مهمة لكنني لا أرى مشاريع ملموسة للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

صقلية ـ قال رئيس بلدية بوتسالّو الصقليّة، روبرتو أمّاتونا، إن “القمة الأوروبية لوزراء الداخلية المقررة يوم الجمعة المقبل، تكتسي أهمية وبشكل خاص، وتمهد لها نوايا حسنة للغاية”.

وأضاف عمدة البلدة التابعة لمحافظة راغوزا، وهي في الطليعة لاستقبال المهاجرين، أنه “في الواقع، هناك حديث عن عمليات ترحيل المهاجرين، المنظمات غير الحكومية، البحر المتوسط ​​ومختلف القضايا المتعلقة بالموضوع قيد البحث”، ومع ذلك “أعتقد أن المبادئ التوجيهية التي تم وضعها وإعدادها هي مجرد خطوط بسيطة لا مشاريع ملموسة”.

وذكر أمّاتونا، أن “يوم الجمعة سيكون موعدًا يمثل نوعًا من التفاؤل بالإرادة، لكن التشاؤم بالعقل”، أي “بمعنى أنه كانت هناك قمم عديدة كهذه في الماضي”، مبيناً أن “الدول الأوروبية تتردد من عمليات الترحيل، وكل هذا أمر سيء بعض الشيء”.

وخلص عمدة بوتسالّو الى القول، إن “علينا أن نبذل قصارى جهدنا، والجلوس معًا حول الطاولة لمعالجة مشكلة مأساوية حقًا”.