وزير الرياضة الإيطالي: اهتمام الحكومة كبير بحقوق الإنسان في قطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الرياضة والشباب الإيطالي أندريا أبودي، أن “اهتمام الحكومة بقضية حقوق الإنسان والعمال في قطر لا يزال كبيراً ومستمراً”.

وقال الوزير أبودي خلال إحاطة أمام مجلس النواب حول موضوع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والاجتماعية فيما يتعلق بكأس العالم في قطر، الأربعاء، إن “هناك اتصالات متكررة مع سفراء الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع من أجل تنفيذ إصلاحات السنوات الأخيرة”.

وخلص الوزير مشيراً الى أن “موضوع حماية العمال في قطر أثارته إيطاليا”، وأنه “من وجهة النظر هذه سيكون التزامنا بأقصى ما يمكن”.