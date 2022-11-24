رئيس المجلس الأوروبي يزور بكين مطلع الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل سيزور بكين في الأول من كانون الأول/ديسمبر القادم للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل، فإن الزيارة تأتي بعد المناقشة الإستراتيجية للمجلس حول علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأفادت بأن الزيارة المرتقبة “تعد فرصة مناسبة لكل من الاتحاد الأوروبي والصين على خلفية البيئة الجيوسياسية والاقتصادية المتوترة”.

وسوف يستعرض ميشيل مع شي “التحديات العالمية وكذلك موضوعات ذات الاهتمام المشترك”.