وزير الداخلية الإيطالي: نظام استقبال المهاجرين في صعوبة كبيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيرغامو ـ قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إن نظام الاستقبال الخاص بالمهاجرين في البلاد، يمر بصعوبات كبيرة.

وفي كلمته خلال مؤتمر اتحاد البلديات الإيطالية (ANCI) بمدينة بيرغامو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، الخميس، أضاف الوزير بيانتيدوزي، أن “نظام الاستقبال الوطني الذي يقوده رؤساء البلديات والمحافظات، يواجه صعوبة كبيرة”، كما أن “هناك قضية معقدة تتعلق بالمهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم، والتي تعتبر مرهقة للغاية”.

وأشار وزير الداخلية إلى أن “قول هذا لا يعني إنكار القيمة الإنسانية لهذه التدخلات”، لكن “لا يمكننا أن نتجاهل وننكر أن كل هذا الأمر يجب أن تكون له قدرة تخطيطية وأفق محدود أيضاً”. وخلص الى القول، إن “الاستقبال يعني القدرة على الاندماج أيضاً”.