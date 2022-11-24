بوريل: تركيزنا على أوكرانيا ليس على حساب التزامنا تجاه شركائنا في الجنوب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- برشلونة- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل إن “تركيزنا على أوكرانيا لا يأتي على حساب التزامنا تجاه شركائنا في الجنوب، في (منطقة) البحر الأبيض المتوسط”

وأشار بوريل، مخاطبا الخميس المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، إلى أنه “من الواضح أن غزو أوكرانيا كان في أذهاننا، وكذلك كانت العواقب: على الطاقة والأمن الغذائي”. وقال “كان علينا الرد” على الغزو الروسي و”أشكركم جميعاً على التصويت (لصالح) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير. إنها طريقة أخرى لإظهار أننا نقف معًا”.

وقال منسق السياسة الخارجية الأوروبية “نحن ندرك تمامًا العواقب السلبية لهذه الحرب، خاصة على أسعار الطاقة والغذاء التي تواجهها شعوبنا. لا أحد مسؤول هنا عن هذه الحرب، لكن علينا جميعًا أن نتعامل مع عواقبها”. وقال “نحن نبذل قصارى جهدنا لتقليل هذه العواقب. لقد عملنا مع الأمم المتحدة ومع تركيا للحفاظ على إمدادات الحبوب من أوكرانيا”.

ونوه بوريل بـ”الحاجة إلى تكثيف جهودنا لسد الفجوة على طول ضفتي البحر الأبيض المتوسط. يمكنني الآن أن أكرر ما قلته العام الماضي: إنها إحدى أكثر الحدود تفاوتًا في العالم…لكن الفجوة تستمر في الاتساع، لذلك دعونا نحاول العمل بشكل أكبر”.

ولفت بوريل إلى “إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي هو في المتوسط ، إذا لم أكن مخطئًا، أقل بست مرات من مثيله في الاتحاد الأوروبي”. وقال “لا يزال جنوب البحر الأبيض المتوسط من أقل المناطق تكاملاً اقتصاديًا في العالم، مما يترك الكثير من الإمكانات غير المستغلة”.