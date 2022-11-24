وزير الخارجية الإيطالي يعقب على الإعلان عن حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني “ندرك جيدًا أن الدفاع عن القيم له ثمن، لكننا لا نريد أن تدفع العائلات والشركات ثمنا باهظا للغاية”، وذلك في معرض تعليقه على اعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التحضير لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب هجومها الصاروخي المكثف على البنية التحتية لقطاع الطاقة في أوكرانيا.

وأضاف تاياني، القيادي في حزب (فورتسا إيتاليا) الذي أسسه سيلفيو برلسكوني، “نأمل أن يساعد كل ما نقوم به في إحلال السلام، والدفاع عن أوكرانيا” ما يعني “عدم هزيمة أوكرانيا أمام روسيا وبالتالي التمكن من إجلاس الأوكرانيين والروس على طاولة واحدة” للتفاوض المباشر.

وقال تاياني للصحفيين، على هامش اللقاء السنوي لاتحاد البلديات الإيطالية بمدينة بيرغامو (شمال) “هدفنا هو إحلال السلام ونحن نسعى لتحقيقه، لكن يجب أن يكون سلامًا عادلًا”، لأنه “لا سلام إذا غزت روسيا أوكرانيا. فهذا يسمى استسلام وليس سلاما”.