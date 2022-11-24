الحزب الديمقراطي الإيطالي يطالب ميلوني بإحاطة البرلمان عن الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بإحاطة البرلمان عن الحرب الروسية على أوكرانيا بعد مرور تسعة أشهر عليها.

وكتبت رئيسة مجموعة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، ديبورا سيرّاكياني، في مذكرة “قبل تسعة أشهر، شنت روسيا عدوانًا وحشيًا على أوكرانيا. في هذه الأشهر قاومت أوكرانيا، وحررت 55% من المناطق المحتلة منذ 24 شباط/فبراير الماضي، وذلك بفضل التضامن الدولي أيضًا”.

وأضافت “روسيا أصبحت معزولة بشكل متزايد، كما يتضح من ذلك أيضًا تصويت البرلمان الأوروبي على القرار الخاص بوصف نظام بوتين بالدولة الراعية للارهاب”.

وقالت “نطلب، بعد تسعة أشهر من بدء الصراع، أن تقدم حكومة ميلوني تقريرًا فوريًا إلى البرلمان بشأن الحرب وأيضًا تنفيذاً لـ لمرسوم القانون الخاص بأوكرانيا والذي يتطلب من الحكومة تقديم تقارير ربع سنوية إلى المجلسين (النواب والشيوخ) بشأن تطورات الصراع”.