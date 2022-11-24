المنقوش تلتقي بوريل في برشلونة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التقت على هامش الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل.

وأفادت وزارة الخارجية في طرابلس بأن “المنقوش أعربت خلال اللقاء عن موقف ليبيا الحازم الرافض لأي استفزازات تستهدف سيادتها أو تحاول تقويض العلاقات الثنائية بينها وبين جيرانها في المتوسط”، في إشارة ضمنية إلى الازمة الأخيرة مع اليونان.

وقالت الوزارة “استعرض اللقاء آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية”، حيثُ “أكد بوريل أن استقرار وأمن ليبيا من أولويات الاتحاد الأوروبي لما تمثله من أهمية لأوروبا والمنطقة مؤكدا دعم الاتحاد الاوروبي المسار نحو الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن باعتبارها الحل الوحيد لاستقرار ليبيا وضمان وحدتها”.