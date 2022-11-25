مؤسسة صحية إيطالية: إنفاقنا على قطاع الصحة دون المتوسط الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلطت مؤسسة صحية إيطالية، الضوء على أن إنفاق الحكومة على قطاع الصحة العامة أقل من المتوسط على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وإذا كان أحد الأهداف “الملوح بها” خلال الحملة الانتخابية هو مواءمة تمويل الرعاية الصحية مع المتوسط ​​الأوروبي، فبالنسبة لرئيس مؤسسة (جيمبي) المعنية بالشؤن الصحية، نينو كارتابيلوتّا، لم يتم تحقيق ذلك من خلال المناورة المالية، التي أكدت فقط زيادة بملياري يورو في القطاع، علما بأن “في عام 2020، كان الإنفاق على هذا القطاع أقل بـ215 يورو للفرد من المتوسط ​​الأوروبي”.

وفي تأمله خلال مؤتمر “الصحة اليوم وغداً: أفكار مقترحة لإصلاح النظام الصحي”، قال الخبير بهذا المجال، إن “هناك بالتالي فجوة تبلغ حوالي 12.7 مليار يورو لا يمكن سدها إلا من خلال برنامج متعدد السنوات لإعادة إطلاق التمويل العام”، لقطاع الصحة.

وأشار كارتابيلوتّا إلى أنه “لإعادة إطلاق الخدمة الصحية الوطنية بشكل مناسب، هناك حاجة لموارد لمواءمة الإنفاق على الصحة العامة بالتماشي مع متوسط ​​البلدان الأوروبية”، فضلا عن “إجراء إصلاحات شجاعة للنظام، وقبل كل شيء التطلع إلى الخدمة الصحية التي تنوي السياسة تسليمها للأجيال القادمة”.

وخلص رئيس مؤسسة (جيمبي)، الى القول، إن “هيئة الخدمات الصحية الوطنية محكوم عليها بالبقاء على قيد الحياة في ظل تقزم مستمر، سينتهي ببطء لكن بثبات، إلى هدم نموذج نظام الصحة العامة منصف وشامل، يمثل ركيزة ديمقراطيتنا”.