ميتسولا: التحول البيئي سيتم مع المزارعين وليس ضدهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أن “عملية التحول البيئي ستحدث مع المزارعين وليس ضدهم”.

ومتحدثة في ارتباط فيديو مع المنتدى الـ20 لاتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي)، الملتئم في روما، قالت ميتسولا، إن “البرلمان الأوروبي يقف إلى جانب المزارعين دائماً”، مبينةً أن “التحدي يكمن في الحفاظ على البيئة وحمايتها لأجل الأجيال القادمة”.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية، أن “هناك تحديات مختلفة لكل واحدة من دول الاتحاد الأوروبي”، لذا “يجب أن نعمل معًا على وضع مقترحات جديدة، لأن التغييرات لن تحدث بدونكم”. واختتمت بالقول إن “هناك التزام بحوار صادق بين عالم المزارعين والمؤسسات الأوروبية”.