ستولتنبرغ: أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو وليس لموسكو حق النقض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يانس ستولتنبرغ، أن “أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو”، وأن “موسكو ليس لديها حق النقض على توسيع الحلف”.

وفي مؤتمر صحفي ببروكسل، الجمعة، قال أمين عام الحلف، إن “أبواب الناتو مفتوحة وقد أظهرنا ذلك هذا العام لا بالأقوال فحسب، بل بالأفعال أيضاً”، كذلك “مع انضمام مقدونيا الشمالية مؤخرًا، وبدء عملية انضمام فنلندا والسويد، والتي عارضتها موسكو”.

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه من خلال القيام بذلك “نظهر أن أبواب الناتو مفتوحة، وليس لدى روسيا حق النقض على توسيع الحلف”، وأن “الأمر متروك للدول المتحالفة لاتخاذ القرارات بشأن الانضمام”.

وأضاف سكرتير الناتو على ضوء اجتماع وزراء خارجية دول الحلف الأسبوع المقبل في بوخارست، أيضاً، أن “هذه هي الرسالة نفسها موجهة إلى أوكرانيا. لقد كررنا القرار الذي اتخذ في قمة بوخارست 2008 بأن أوكرانيا ستصبح دولة عضو”.

وذكر ستولتنبرغ، أن “السبيل لمساعدة أوكرانيا على اقتناء العضوية، يكمن في العمل معًا في كييف، على الصعيدين السياسي والعملي، وهو ما نقوم به”، وكذلك “من خلال ضمان الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لهذا البلد، ومن خلال مزيد من التعاون على المدى الطويل”.