الاتحاد الأوروبي: هدم الجيش الإسرائيلي لمدارس فلسطينية غير قانوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي عن “الأسف” لهدم الجيش الإسرائيلي مدرسة إصفي الأساسية المختلطة (جنوب الخليل) و”الممولة من المانحين في مسافر يطّا بالأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر”.

ونوه في مذكرة للمتحدث باسم خدمة العمل الخارجي، بيتر ستانو اليوم الجمعة بأن “عمليات الهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي ويتعين احترام حق الأطفال في التعليم”.

وأشار ستانو إلى أن “هذا التطور غير المقبول يأتي في الوقت الذي لا يزال فيه 1.200 فلسطيني في مسافر يطا معرضين لخطر الترحيل القسري بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في أيار/مايو” وفي إطار “بيئة قهر وخوف بشكل متزايد لسكان مسافر يطّا الفلسطينيين، بما في ذلك القيود المفروضة على الحركة والمعلمين والمستجيبين الإنسانيين”.

وحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على “وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء، والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان الفلسطينيين وزيادة التصعيد في البيئة المتوترة بالفعل”.