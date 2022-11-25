إيما بونينو: أفكر في النساء الأفغانيات والايزيديات والروهينغا والكرديات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت السياسية الإيطالية المخضرمة، وزيرة الخارجية السابقة، إيما بونينو أن “مكافحة العنف ضد المرأة ليس لها حدود، وقالت “أفكر في النساء الأفغانيات والايزيديات والروهينغا والكرديات والعديد ممن نسينا ذكراهم”.

وأضافت في منشور على منصة (فيسبوك) بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة “ناهيك عن الإيرانيات والأوكرانيات، اللاتي ولحسن الحظ ما زالت الأخبار تتحدث عنهن”. وقالت “أهدي هذا اليوم لجميع النساء المحرومات من حقوقهن كل يوم لمجرد أنهن نساء، سواء في إيطاليا أو في العالم”.

وقالت بونينو، رئيسة حزب (أوروبا+)، في إشارة الى حكومة بلادها الحالية “اليوم في إيطاليا، هناك خطر تنحية الحرية والحقوق فيما يتعلق بتحرير المرأة جانبا، وأعتقد أنه يجب على الجميع أن يعارضوا يمينا رجعيًا والذي يرى في النساء، بدلاً من النهوض بدورهن واستقلالهن، زوجات وأمهات فقط مما يعيدنا عقودًا إلى الوراء، ويعزز بشكل فعال النظام الأبوي والرجولي”.