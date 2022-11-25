نقابي ايطالي: قانون الموازنة خاطئ وضد الفقراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف نقابي إيطالي، قانون الموازنة للحكومة بأنه “خاطئ”، موضحاً أنه “إذا كان يجسد الحق، فهذا الحق خطأ أيضاً”.

ورفض رئيس الكونفدرالية الإيطالية العامة للعمل (CGIL) ماوريتسيو لانديني، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا)، الإجراءات التي أقرتها الحكومة مع قانون الموازنة. قائلا إنها “تذهب لجمع المال من الأماكن التي لا يتوفر فيها”.

وأضاف لانديني أن “هذه المناورة التي تصيب الفئات الأفقر من الناس وتزيد من عدم الاستقرار المادي، تكافئ المتهربين من الضرائب، ومن خلال الضريبة الثابتة، تزيد من عدم المساواة في النظام الضريبي”.

وذكر أمين عام كونفدرالية العمل، أن المناورة “لا تتدخل ضد وباء الأجور ولا تساعد المحتاجين للعمل”، كما أنها “لا تدعم قطاعات الصحة، النقل المحلي والمدارس، ولا تعدل قانون (وزيرة العمل السابقة إيلسا) فورنيرو”، بل “تغير آلية الفهرسة المعمول بها للمعاشات التقاعدية، دون استشارتنا”، فضلا عن “افتقارها لاستراتيجية لسياسات الصناعة والطاقة، قادرة على معالجة التحولين الرقمي والأخضر”.

ورأى لانديني، أن “إجراءات قانون الموازنة هذا تسير في اتجاه مخالف للاحتياجات الحقيقية، تشير إلى تقهقر بلادنا، التي أمام حاجتها للوحدة، تقترح استقلاليات متمايزة، وعند أمسّ الحاجة للأخوة والتضامن، تلغي دخل مواطنة وتكافئ المتهربين من الضرائب”.