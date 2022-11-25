فون دير لاين: جهود لتقديم دعم طارئ للبنية التحتية للطاقة بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إنها أعربت للرئيس فولوديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية الجمعة عن “تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع أوكرانيا التي تعاني من قصف (قوات الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين المتعمد والهمجي للبنية التحتية المدنية في البلاد”.

وأضافت، في مذكرة في أعقاب الاتصال الهاتفي “أدين بشدة هذه الهجمات”، و”يتعين مساءلة روسيا عما يشكل جرائم حرب”.

وتحدثت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي عن “تكثيف الجهود والعمل مع الشركاء لتقديم الدعم الطارئ الذي تحتاجه أوكرانيا لاستعادة وصيانة الطاقة والتدفئة للسكان المدنيين”.

وقالت “بالإضافة إلى ذلك، تعمل المفوضية الأوروبية على إنشاء مركز جديد لإنقاذ الطاقة في بولندا للسماح بتبرعات من أطراف ثالثة والمساعدة في توصيلها إلى أوكرانيا بطريقة منسقة، لا سيما مع شركائنا في مجموعة السبع”.