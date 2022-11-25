البابا يلتقي سفير الفاتيكان لدى روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس استقبل اليوم الجمعة القاصد الرسولي لدى روسيا وأوزبكستان، المونسنيور جوفاني دانييلو.

ولم تكشف دار الصحافة الفاتيكانية عن فحوى اللقاء، في وقت أفاد فيه أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين بأن “النشاط الدبلوماسي لم يسفر عن نتائج كبيرة حتى الآن” بشأن إمكانية وقف الحرب في أوكرانيا.

وقال الكاردينال بييترو بارولين، في مقابلة أجرتها معه قناة (Tv2000) التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا إنه “لا يمكن ترك الشعب الأوكراني في الظلام والبرد”، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق سلام “يتوقف على الطرفين”، مذكّرا بـ”الاستعداد الذي أبداه الكرسي الرسولي منذ البداية وبتكرار البابا فرنسيس المتواصل رغبته في إيقاف الحرب وأيضا الاستعداد لتوفير الظروف والأوساط لتحقيق هذا”، إلا أنه أضاف “لكننا لم نرَ إجابات حتى الآن”.

وأشار أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى ما وصفها بخطوط ثلاثة يتحرك عليها الكرسي الرسولي، و”يأتي في المقام الأول تعليم البابا فرنسيس ونداءاته الحارة والمتواصلة من أجل إنهاء الحرب”، وبعد ذلك “الجانب الإنساني حيث تصبح الأوضاع في أوكرانيا بشكل متزايد غير قابلة للتحمل ويُترك السكان في الظلام والبرد بسبب قصف المنشآت المدنية”، ومن ثمّ “الخط الثالث أي العمل الدبلوماسي والذي لم يؤد حتى الآن إلى نتائج كبيرة”.