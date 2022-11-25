تاياني في مكالمة مع ستولتنبرغ: التزام إيطالي بالدفاع عن القيم الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث تائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن “مكالمة هاتفية إيجابية” جرت اليوم الجمعة مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يانس ستولتنبرغ.

وقال تاياني إنه شدد خلال الاتصال الهاتفي على “التزام إيطاليا بالدفاع عن القيم الغربية”، معربا عن “الامتنان” لجنود بلاده المشاركين في “كوسوفو وفي جميع مهام الناتو”.

وأضاف تاياني “سوف نعزز مساهمتنا في حلف شمال الأطلسي”، مؤكدا على أهمية “الدفاع معا عن أوكرانيا”.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني قد التقت الأمين العام للناتو قبل أسبوعين في روما.