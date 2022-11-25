إيطاليا تبدي “الارتياح” بشأن خطة المفوضية لإدارة تدفقات المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تحدث وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي عن “ارتياح كبير” بشأن النقاش الذي جرى اليوم في بروكسل خلال عرض للخطة التي اقترحتها مفوضية الاتحاد الأوروبي الخاصة بملف الهجرة.

وأشار الوزير اليوم الجمعة، في ختام الاجتماع الاستثنائي للشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي إلى “تقارب” في المواقف، حيث أيضا تم تناول مسألة “المشاركة في تنسيق أكبر” لآليات البحث والانقاذ (SAR) بمياه البحر الأبيض المتوسط.

وقال “الخطة تمضي في نفس ما قالته إيطاليا على الدوام، أي اتخاذ إجراءات قوية من جانب أوروبا لتعزيز الدعم لبلدان المنشأ والعبور لتدفقات الهجرة بهدف احتواء عمليات المغادرة وتحسين عمليات الإعادة إلى الوطن”. وأعتبر أن خطة الجهاز التنفيذي الاوروبي “نالت إعجاب الجميع”، على حد وصفه.