البابا: هناك تعثرات في العلاقة مع الصين لكن الحوار خير سبيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد البابا فرنسيس أن “الحوار هو الطريق نحو أفضل دبلوماسية ممكنة”، وقد “اخترت طريق الحوار مع الصين”.

وأشار البابا في مقابلة مع مجلة (America Magazine) التابعة للرهبنة اليسوعية، نشرتها إذاعة الفاتيكان الإثنين، إلى أن “هذه الطريق بطيئة تشهد بعض التعثرات”، لكن “لها نجاحات أيضاً”، كما “أنني لا أجد طريقة أخرى سواها”.

وأردف بيرغوليو: “أريد أن أؤكد على أن الصينيين شعب يتمتع بحكمة عظيمة ويستحقون احترامي وإعجابي. إنهم جديرون بالإنحناء لهم تقديراً”، ولهذا “أحاول سلك طريق الحوار، لأننا لا نحاول الذهاب لغزو شعب هناك، كلا!”، بل أن “هناك مسيحيون بحاجة إلى اهتمامنا، لكي يكونوا صينيين صالحين ومسيحيين مخلصين”.