البابا: لماذا لا أتحدث عن بوتين؟ لأن موقفي معرف بشأن الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار البابا فرنسيس إلى أنه لا يذكر اسم رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين عند الحديث عن الحرب بأوكرانيا “لأنه ليس ضروريا”، في وقت جدد فيه الكرملين اليوم الاثنين الترحيب بواسطة محتملة للفاتيكان لإنهاء الحرب، ولكنه استبعدها بسبب موقف الرئاسة الأوكرانية.

وقال البابا في مقابلة مع مجلة (America Magazine)، “عندما أتحدث عن أوكرانيا، أتحدث عن شعب شهيد، وإذا كان هناك شعب شهيد فهناك من يقتله”. واضاف “من المؤكد أن الغازي هو الدولة الروسية. هذا واضح جدًا. أحيانًا أحاول ألا أُحدد لكي لا أُسيء إلى أحد وأدينُ بشكل عام، رغم أنه من المعروف جيدًا إلى من تتوجه هذه الإدانة. ليس من الضروري أن أضع الاسم والكنية”، وفق ما نقل عنه المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي.

وكشف بيرغوليو عنه أنه “في اليوم الثاني من الحرب، ذهبت إلى السفارة الروسية، وهي لفتة غير عادية لأن البابا لا يذهب أبدًا إلى السفارة. وهناك قلت للسفير أن يُخبر بوتين أنني على استعداد للسفر، بشرط أن يترك لي نافذة صغيرة للتفاوض. فأجابني المستشار لافروف، بفوقيّة كبيرة، برسالة لطيفة، فهمتُ من خلالها أن زيارتي ليست ضرورية في الوقت الحالي”. وقال “تحدثت مع الرئيس زيلينسكي عبر الهاتف مرتين”.

وشدد البابا على “إنَّ موقف الكرسي الرسولي هو السعي للسلام والتفاهم ودبلوماسية الكرسي الرسولي تسير في هذا الاتجاه وهو مستعد على الدوام للوساطة”.