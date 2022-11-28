تاياني: الوضع يزداد تعقيدًا في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نفى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، وجود مؤشرات على نهاية الحرب الروسية على أوكرانيا، التي اندلعت في 24 شباط/فبراير الماضي.

وقال تاياني في مقابلة مع صحيفة (ليبرو) الإيطالية الاثنين “الوضع يزداد تعقيدًا في أوكرانيا، ولا أرى أي بوادر لتهدئة النزاع” المسلح.

ولكنه أضاف “نحن جميعًا ملتزمون بإجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة سلام، بدون الاستغناء عن الدفاع عن استقلال أوكرانيا”.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية “نناضل من أجل إبقاء ممر السلام مفتوحا، وهي عملية لا يمكن فصلها عن دعم أوكرانيا”.