الخارجية الأمريكية: الهدنة كانت أفضل فرصة للسلام في اليمن منذ سنوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- شددت وزارة الخارجية الامريكية على أن “البيئة التي أوجدتها الهدنة بوساطة الأمم المتحدة تمثل أفضل فرصة أتيحت لليمن من أجل السلام منذ عدة سنوات”.

وجاء ذلك في مذكرة اليوم الاثنين، بمناسبة زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ التي بدأها أمس إلى عمان والمملكة العربية السعودية “لدعم جهود السلام الجارية”. وأضافت وزارة الخارجية “في هذه اللحظة الحرجة، نذكر الحوثيين بأن اليمنيين يدعون إلى السلام وليس العودة إلى الحرب. ولهذه الغاية، ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية، والتي تعطل تدفق الموارد التي تشتد الحاجة إليها وتزيد من المعاناة في جميع أنحاء اليمن”.

ونوهت بـ”إن مثل هذه الهجمات لا تؤدي إلا إلى دفع اليمنيين إلى دوامة أخرى من العنف والمعاناة لا طائل من ورائها”. وقالت “نحث الحوثيين على اغتنام فرصة السلام هذه بدلاً من ذلك، والتعاون مع الأمم المتحدة وقبول أن المسار الوحيد إلى الأمام لإنهاء ثماني سنوات من الحرب المدمرة هو من خلال تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية”.