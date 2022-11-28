نائب رئيس الوزراء القطري يستقبل وزير الدفاع الإيطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بالدوحة اليوم الاثنين وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو.

وأشارت وكالة الانباء القطرية الرسمية (قنا)، إلى أنه جرى خلال الاجتماع “استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

وكانت وزارة الدفاع الإيطالية قد أعلنت أمس أن زيارة كروزيتّو تأتي بدعوة رسمية من نظيره القطري، خالد بن محمد العطية. وأفادت بأن الوزيرين تطرقا، في اجتماع استمر لمدة ساعتين، إلى “أبرز قضايا الأمن الدولي”، حيث تمّ التأكيد على “الحاجة إلى مواصلة التعاون بين البلدين”.

وسوف يتفقد كروزيتّو جنود الكتيبة الإيطالية المشاركة في عملية (أوريس) لضمان أمن بطولة كأس العالم، وفق الوزارة.