الآلية الثلاثية تدين “الاستخدام المستمر للقوة المفرطة ضد المتظاهرين” بالسودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي والإيقاد والأمم المتحدة) عن إدانتها لـ”الاستخدام المستمر للقوة المفرطة ضد المتظاهرين في السودان”.

وتحدثت في مذكرة اليوم الاثنين عن “مقتل شخصين يوم الخميس الماضي في أم درمان بحسب التقارير الواردة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى إلى 121 ومئات الجرحى منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021″، وتقدمت “بالتعازي القلبية لأسر الضحايا”.

وشددت الآلية الثلاثية على أن “لكل فرد الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير”، داعية السلطات السودانية إلى “التحقيق في هذه الحوادث وتقديم المسؤولين عنها بسرعة إلى العدالة”

وقالت “يواصل مبعوثو الاتحاد الأفريقي والإيقاد والأمم المتحدة العمل من أجل استعادة فترة انتقالية مستدامة تسمح بتشكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة ذات مصداقية لتحقيق السلام والتنمية في البلاد”.