رئيس (إيني): سنعوض امدادات الغاز الروسي بالكامل في عام 2025

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي إلى أنه لمواجهة امدادات الغاز والتعامل مع نقص الامدادات من روسيا “بدأنا منذ شهر شباط/فبراير على الفور في البحث عن التنويع وبدائل واعتمدنا على ما لدينا في محفظتنا”.

ونوه ديسكالزي، مخاطبا الاثنين حدث (لومبارديا 2030) بأن هذه العملية “لم تكن بسيطة”، وقال “تجاوزنا المشكلة لأننا قادرون على تغطية 50% من الغاز الروسي” بينما “في عام 2025 سنتمكن من استبداله بنسبة 100%” من خلال اللجوء إلى دول أخرى مثل الجزائر أو ليبيا.

وقال “الغاز يأتي من مصر ونيجيريا والآن من موزمبيق”، وبالتالي “ينبغي أن تكون لدينا إمكانية لاستقبال سفن” الغاز المسال، مشيرا إلى أن اقتصار الاهتمام على الغاز الطبيعي “لن يحل أي شيء”، فهناك “حاجة إلى بنية تحتية للحصول على أمن طاقة هيكلي”.