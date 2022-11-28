إيطاليا تعلن تخصيص مليوني يورو لبرنامج الغذاء العالمي في مبادرة (الحبوب من أوكرانيا)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني مساء اليوم الاثنين أن بلاده خصصت مساهمة مالية لدعم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في إطار مبادرة (الحبوب من أوكرانيا) التي أطلقها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلل قمة دولية استضافتها العاصمة كييف يوم السبت الماضي لمساعدة دول الجنوب في التصدي لخطر المجاعات والجفاف.

وكتب تاياني في تغريدة على منصة (تويتر) “لقد وقعت للتو على إعادة تمويل صندوق الطوارئ الثنائي. دعم برنامج الغذاء العالمي. مليونا يورو ستعطي دفعة لمبادرة الحبوب من أوكرانيا”، وهو “مشروع مهم من شأنه أن يعمل على إيصال القمح الأوكراني إلى أفقر البلدان”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالحرب، تلعب أوكرانيا دورًا رائدًا في مساعدة ملايين الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء. وليس بوسع إيطاليا إلا أن تكون إلى جانبها”.