الرئاسة الإيطالية: معاهدة كويرينالي أطلقت صداقة قوية وحقيقية مع فرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت رئاسة الجمهورية الإيطالية في تغريدة على منصة (تويتر) اليوم الاثنين إلى أن “فرنسا وإيطاليا تعهدتا رسميًا قبل عام بالعمل معًا بشكل أوثق”، وذلك بمناسبة مرور 12 عشر شهرا على (معاهدة كويرينالي) التي وقعها الرئيسان، الإيطالي سيرجو ماتّاريلا والفرنسي إيمانويل ماكرون، بمقر الرئاسة الإيطالية بحضور رئيس الوزراء السابق، ماريو دراغي.

ورأت الرئاسة الإيطالية أن المعاهدة “أعادت إطلاق صداقة قوية وحقيقية بين شعوبنا، والتي يتعين رعايتها من أجل المصلحة المشتركة للبلدين وللاتحاد الأوروبي”.

ولقد اندلعت مؤخرا أزمة بين الحكومة الإيطالية اليمينية الجديدة ونظيرتها الفرنسية في أعقاب رفض روما استقبال سفينة (أوشن فايكينغ) الإنسانية وعلى متنها مهاجرين منقذين بمياه المتوسط. واستقبلت فرنسا المهاجرين في وقت لاحق ووصفت تصرفات حكومة جورجا ميلوني بـ”غير المقبولة”.