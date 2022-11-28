وزير العدل الإيطالي يلتقي نظيره الألماني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في روما عن لقاء ثنائي في برلين الاثنين بين وزيري العدل الإيطالي كارلو نورديو والألماني ماركو بوشمان، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وحسب المذكرة الصادرة عن وزارة العدل الإيطالية، فإن الاجتماع الثنائي الذي جرى في “جو ودي” وفي إطار “حوار بناء” تناول قضايا من بينها “جرائم الحرب في أوكرانيا” وهو الموضوع الرئيسي للاجتماع الوزاري وضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس الأوروبي المقبل في 9 كانون الأول/ديسمبر في بروكسل ومحكمة البراءات الموحدة.

كما أكد الوزيران “تقديم كل دعم للتحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات المجتمعية، حتى لا يفلت مرتكبو جرائم الحرب في أوكرانيا من العقاب”.