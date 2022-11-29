إيطاليا: نمو واردات الصناعة بنسبة 18٪ على أساس سنوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن إجمالي واردات قطاع الصناعة، المصحح وفقاً لتأثيرات التقويم، قد شهد نمواً بنسبة 18٪ من حيث الاتجاه، مع زيادات قدرها 17.5٪ على صعيد السوق المحلية و19.2٪ في السوق الخارجية.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المصححة تبعاً لتأثيرات التقويم التي تشير إلى التجمعات الرئيسية للصناعات، فقد تم وفقا لتقرير المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، “تسجيل زيادات ملحوظة للغاية لقطاع الطاقة (بنسبة 37.1٪)”، بينما كانت “أكثر احتواء بالنسبة للسلع الرأسمالية (19.2٪)، الاستهلاكية (17.6٪) والوسيطة (بـ14.8٪)”.

وأضاف تقرير (إستات) تعليقا على المعطيات، أن “جميع قطاعات النشاط الاقتصادي أظهرت اتجاه نمو مستدام”، وأنه “في مقارنة الاتجاهات الخاصة ببيانات أيام العمل، التي بلغت 22 خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، لوحظت زيادة كبيرة في قيمة الواردات من حيث الخطوط العامة وفيما يتعلق بالتجمعات الرئيسية للصناعات”.

وأشار التقرير الاقتصادي إلى أنه، يضاف الى ما سلف ذكره، “زيادات كبيرة بشكل خاص في قطاع الطاقة”، واختتم مبيناً أن “النمو من حيث الحجم، فيما يتعلق بقطاع التصنيع وحده، كان أكثر احتواءً بالتأكيد”.