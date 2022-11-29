بيانتيدوزي: توافق بمجلس أوروبا أن حوكمة تدفقات الهجرة لا تعني بناء الجدران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إن خلال المجلس الاستثنائي الخاص بالهجرة في بروكسل، تم “التوصل إلى توافق في الآراء على فكرة أن إدارة التدفقات لا تعني رفع الجدران، أمامها”.

وفي مقابلة مصورة الثلاثاء بثتها صحيفة (كورييري ديلا سيرا) على موقعها الالكتروني، أضاف الوزير بيانتيدوزي، أن ما سلف ذكره، “سيكون غير فعّال”، لكن “يجب بالمقابل خلق تعويض لهذا الأمر”.

وخلص وزير الداخلية الى القول، إن “الحل يمكنه أن ينطوي على عمليات التحكم الحكومية بالتدفقات، كقنوات الدخول الاعتيادية، الممرات الإنسانية، الحوار مع دول المنشأ والعبور والمطالبة بشيء ما لوضع حد لحركة الهجرة الجنونية هذه”.