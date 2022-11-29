إيطاليا ترى دورا محتملا للصين للتوصل للسلام بين روسيا وأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أنه “بوسع الصين أن تلعب دورا هاما في دفع روسيا لتغيير سلوكها والسعي في طريق السلام ووضع طاولة للتفاوض بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي”

وجاء حديث تاياني خلال تصريحات للصحفيين لدى وصوله اليوم الثلاثاء إلى اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الرومانية بوخارست.

ووصف رئيس الدبلوماسية الإيطالية الصين بـ”المحاور والشريك والمنافس أيضًا”. وقال “نريد أن نتحاور مع بكين، مع أخذ هذا الواقع في الحسبان ووضع أولوية حقوق الإنسان نصب أعيننا”.