وزير الخارجية الأمريكي يلتقي رئيس رومانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الأمريكية أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن التقى الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في بوخارست.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، نيد برايس، بأنه جرى خلال اللقاء، الذي يأتي على هامش الاجتماع الوزاري لحلف شمال الاطلسي(ناتو)، “مناقشة التعاون الثنائي ردا على حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا وشراكتنا الوثيقة والمستمرة كحلفاء في الناتو”.

وقال المتحدث “كما ناقش الوزير والرئيس يوهانيس تعاوننا في مجال أمن الطاقة الإقليمي وتحدثا عن قيمنا الديمقراطية المشتركة والتزامنا بسيادة القانون”.