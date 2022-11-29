وزاري الناتو: تعزيز الشراكة مع أوكرانيا بينما تتقدم في تطلعاتها الأورو-أطلسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن “روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحرب” في أوكرانيا، والتي وصفوها في بيان مشترك بـ”الانتهاك الصارخ للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”، مؤكدين “مواصلة تعزيز الشراكة مع كييف بينما تمضي قدما في تطلعاتها الأورو-أطلسية”.

وأشار البيان إلى “إن العدوان الروسي، بما في ذلك الهجمات المستمرة والمنافية للمنطق على المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية للطاقة يحرم ملايين السكان من الخدمات الإنسانية الأساسية”.

وأعرب الوزراء عن ترحيبهم بمشاركة نظيرهم الاوكراني في الاجتماع معلنين “التضامن الكامل مع حكومة وشعب أوكرانيا في دفاعهم البطولي عن وطنهم وأرضهم”.

وجددوا في بيانهم الالتزام باستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها”، مؤكدين على أن دول الحلف “لن تعترف أبدًا بعمليات الضم غير القانونية من جانب روسيا” باعتبارها تشكل “انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة”.

كما أكد رؤساء دبلوماسية دول حلف شمال الأطلسي “مواصلة وزيادة الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا، في الوقت الذي تواصل فيه الدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية وعن قيمنا المشتركة ضد العدوان الروسي، لأطول فترة ممكنة”.

وقال البيان إن الدول الأعضاء في الناتو “ستساعد أوكرانيا في الوقت الراهن على تعزيز قدرتها على الصمود وحماية شعبها ومواجهة حملات التضليل والأكاذيب الروسية”. كما “سيساعد الحلفاء أوكرانيا في إصلاح بنيتها التحتية للطاقة وحماية شعبها من الهجمات الصاروخية”، وكذلك “دعم جهودها طويلة الأجل في طريق إعادة الإعمار والإصلاحات بعد الحرب، حتى تتمكن من تأمين مستقبلها الحر والديمقراطي، وتحديث قطاعها الدفاعي وتعزيز قابلية التشغيل البيني على المدى الطويل وردع عدوان مستقبلي”.