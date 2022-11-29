وزير الدفاع الإيطالي يحث البرلمان على تسريع إقرار مرسوم المساعدات العسكرية لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-حث وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو برلمان بلاده على إقرار المرسوم الخاص بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا قبل نهاية العام الحالي.

وقال كروزيتّو، القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، في تصريح صحفي “كما أوضحت لوزير العلاقات مع البرلمان، لوكا تشيرياني اليوم، فإن الحكومة لم تتوار مطلقًا بشأن التراخيص اللازمة لإرسال مركبات ومواد ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا. لقد قدمنا ​​مرارًا وتكرارًا استعدادًا كاملًا لإحاطة غرفتي البرلمان بشأنه”.

وأشار وزير الدفاع إلى أنه طلب سحب التعديل الخاص المقدم من الائتلاف الحاكم والقاضي بتمديد صلاحية المرسوم طوال العام القادم، وهو تعديل لم يحظ بقبول قوى في المعارضة. وقال “على أي حال، طلبت من الوزير تشيرياني سحب التعديل المعني بعد أن أكد لي التزام جميع الكتل البرلمانية بجدولة المرسوم والموافقة عليه بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2022″.

وقال “من الواضح أنه إذا لم يتم إقرار المرسوم بحلول ذلك التاريخ الذي يحدده القانون، فإن الغطاء القانوني الذي تتابع عبره إيطاليا الالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مع أوكرانيا سيزول”. وأضاف “إنها التزامات تعهدت بها الحكومة السابقة مع رئيس الوزراء دراغي بدعم من حزب كونتي” رئيس حركة خمس نجوم، الذي أعلن في وقت سابق أن الحركة لن تصوت مجددا لصالح المرسوم.