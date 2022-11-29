غوتيريش يرحب بتبرع منتجي أسمدة بروسيا بمئات الآلاف من الأطنان لافريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بتبرع منتجي الأسمدة في روسيا بـ 260 ألف طن متري من الأسمدة المخزنة في الموانئ والمستودعات الأوروبية، مما سيساعد على تخفيف الاحتياجات الإنسانية والحيلولة دون حدوث خسائر كارثية للمحاصيل في أفريقيا التي تشهد حاليا موسمها الزراعي.

وحسب البيان المنسوب إلى المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك اليوم الثلاثاء، فإن “الأمين العام أعرب عن شكره لحكومات الاتحاد الروسي وملاوي وهولندا، بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، على استعدادها لتمكين هذه الشحنة الإنسانية الأولى الحاسمة من الأسمدة من قبل برنامج الأغذية العالمي من أجل الأمن الغذائي العالمي”.

وحسب البيان الذي نشره المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، غادرت أول شحنة من مكونة من 20 ألف طن متري من الأسمدة هولندا على متن سفينة MV Greenwich المستأجرة من قبل برنامج الأغذية العالمي متجهة إلى ملاوي عبر موزمبيق. وستكون هذه الشحنة الأولى في سلسلة شحنات الأسمدة المتجهة إلى عدد من البلدان الأفريقية الأخرى في الأشهر المقبلة.

وتعد مبادرة التبرع بالأسمدة هذه جزءا من الاتفاقيات الموقعة في إسطنبول في 22 تموز/يوليو التي تهدف لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي ولضمان وصول صادرات المواد الغذائية والأسمدة الحيوية الأوكرانية والروسية إلى الأسواق العالمية دون عوائق.

وأكد أن الأمم المتحدة تواصل بذل جهود دبلوماسية مكثفة مع جميع الأطراف لضمان تصدير المواد الغذائية والأسمدة الحيوية من أوكرانيا والاتحاد الروسي المعفاة من أنظمة العقوبات دون عوائق إلى الأسواق العالمية.

تلعب الأسمدة دورا رئيسيا في النظم الغذائية، حيث يعتمد 50 في المائة من سكان العالم على المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها بمساعدة الأسمدة المعدنية.

منذ عام 2019، ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة 250 في المائة، مما تسبب في “أزمة الأسمدة” التي أدت إلى توقف إنتاج المزارعين عن الإنتاج، وخاصة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من العالم النامي، وفقا للبيان.