الحزب الديمقراطي يثمن إقرار البرلمان لمقترحه بشأن الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض عن “الرضا” بشأن إقرار البرلمان مقترحه حول “حرب روسيا ضد أوكرانيا”.

وأشار الحزب إلى أن “النص يؤكد الخط الذي دعمناه دائمًا في هذه الأشهر التسعة من الصراع ويجمع بين أمرين ملحين: دعم المقاومة بأي وسيلة ضرورية للشعب الأوكراني الذي تعرض للهجوم ويعاني أيضًا من خسائر مدنية وهجمات واسعة النطاق على بنيته التحتية في هذه الساعات”، إضافة إلى “الالتزام بتطوير أقصى قدر من الالتزام الوطني والدولي لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وبدء مفاوضات دبلوماسية ومؤتمر سلام يحترم المبادئ الحرية والاستقلال”.